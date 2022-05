Dainese vince l’11^ tappa del Giro, Lopez resta in rosa

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Alberto Dainese vince l'undicesima tappa del Giro d'Italia 2022, la Santarcangelo di Romagna-Reggio Emilia, di 203 chilometri. Il 24enne corridore veneto del Team DSM beffa in rimonta il colombiano Fernando Gaviria (Uae Team Emirates) nella volata finale. "Speravo di correre al Giro e non ci credo ancora di essere riuscito a vincere – spiega Dainese – Fino all'ultima curva ero in decima posizione, ero un po' bloccato nel gruppo, poi sono riuscito ad uscire bene negli ultimi 30 metri. Sono due anni che corro, ma questa è la mia prima vittoria di peso. Sono contento anche di essere il primo italiano a vincere. La dedico a tutti quelli che hanno creduto in me, anche più di me. È speciale". Terzo posto per un altro azzurro, Simone Consonni (Cofidis). La maglia rosa rimane ancora sulle spalle dello spagnolo Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo). Prossimo appuntamento domani, giovedì, con la dodicesima frazione, la Parma-Genova di 204 chilometri.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

spf/mc/red

18-Mag-22 17:12