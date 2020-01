DAL 2007 2,3 MILIARDI DI ORE LAVORATE IN MENO

MESTRE (ITALPRESS) – Pur avendo recuperato il numero di occupati persi in tutti questi anni, rispetto all'anno pre-crisi (2007) il monte ore lavorate in Italia e' crollato di 2,3 miliardi (-5 per cento), anche se ad aver patito questa caduta verticale non sono stati i lavoratori dipendenti, bensi' gli autonomi. E' quanto emerge da un'analisi dell'Ufficio studi della CGIA. Se i primi, infatti, tra il 2007 e la fine del 2018 hanno registrato una contrazione delle ore lavorate pari a 121 milioni (-0,4 per cento), i secondi, invece, hanno perso quasi 2,2 miliardi di ore (-14,4 per cento). Nei primi 9 mesi del 2019 (ultimo dato disponibile) la situazione e' in via di miglioramento. Nel confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente, infatti, autonomi e dipendenti hanno incrementato di 175 milioni lo stock di ore lavorate (+0,5 per cento). Con un'occupazione in aumento e un monte ore lavorate ancora molto inferiore al livello pre-crisi, la produttivita' del lavoro, tuttavia, non ha registrato alcun incremento significativo. Oltre ad aver costretto alla chiusura molte piccolissime attivita', la bassa crescita del Pil registratasi in questi ultimi 12 anni ha condizionato negativamente anche la qualita' dei nuovi ingressi nel mercato del lavoro. Se i lavoratori dipendenti a tempo parziale sono aumentati di oltre 1 milione di unita' (+40,2 per cento rispetto al 2008), lo stock di quelli full time, invece, e' sceso di 341 mila unita' (-2,3 per cento rispetto al 2008). (ITALPRESS). sat/com 18-Gen-20 11:00