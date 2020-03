Dal Pino contro Marotta “L’Inter si e’ rifiutata di giocare lunedi'”

MILANO (ITALPRESS) – "Venerdi' l'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ed io abbiamo proposto all'Inter di spostare la gara contro la Juventus al lunedi' sera per poterla disputare a porte aperte, ma l'Inter si e' rifiutata categoricamente di scendere in campo. La societa' si assuma le sue responsabilita' e non parli di sportivita' e campionato falsato". Lo ha detto il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, rispondendo alle accuse fatte alla "Confindustria del calcio" dall'ad dell'Inter Giuseppe Marotta. Il dirigente nerazzurro ha criticato la gestione della vicenda dei rinvii al 13 maggio di cinque gare, inizialmente previste a porte chiuse, da parte della Lega. Tra queste il big match Juventus-Inter. Nella giornata odierna, proprio su richiesta dell'amministratore delegato dell'Inter, si svolgera' un Consiglio di Lega informale in videoconferenza per discutere dei rinvii. (ITALPRESS). trl/fsc/red 01-Mar-20 11:20