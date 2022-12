Dal Senato via libera definitivo alla manovra da 35 miliardi

ROMA (ITALPRESS) – Il Senato approva la fiducia sulla Legge di Bilancio da 35 miliardi con 107 voti favorevoli, 69 contrari e 1 astenuto. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, diventa così legge. Gran parte delle risorse, circa 21 miliardi su 35 complessivi, è destinato alle misure contro il caro energia. "E' una manovra che tiene fede agli impegni presi con gli elettori perchè ha le idee chiare e ha tre principali indirizzi, oltre al caro energia le direttrici principali sono imprese e lavoro. La Repubblica è fondata sul lavoro e non sull'assistenzialismo, sulle rendite di posizioni e in questo senso ci sono una serie di interventi che vanno a favore di questo", ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, Lucio Malan, nel corso delle dichiarazioni di voto. "Ci sono molti modi per descrivere questa legge di bilancio: responsabile, seria, coerente virtuosa. Ma la definizione migliore è: attenta. Attenta alle famiglie, ai giovani, agli anziani, agli ultimi, ai più fragili, alle imprese, agli studenti e ai conti dello Stato", ha sottolineato la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli. "Come promesso, con questa manovra abbiamo stanziato la maggior parte delle risorse per contrastare il caro energia, rispettando così l'impegno elettorale – ha affermato il capogruppo della Lega Massimiliano Romeo -. In un periodo difficile, con coraggio, abbiamo pensato esclusivamente al bene degli italiani tracciando anche la rotta per i prossimi cinque anni. Come Lega, abbiamo fatto quello che era giusto fare per il Paese, ponendo attenzione al nostro tessuto sociale. Una manovra sostenibile e con un impatto sul deficit moderato. Ne usciamo a testa alta, passando dalle parole ai fatti". "Si tratta di una manovra che vi rappresenta, è di destra, parla di voi ed è la vostra fotografia di voi quando arrivate al governo e cosa fate? Tagliate sulla sanità, sulla scuola, sulle donne", ha attaccato la capogruppo del Pd, Simona Malpezzi. Per la senatrice del M5S Alessandra Maiorino "è una leggina di bilancio così austera e restrittiva come non se ne ricordano di simili, è stata fatta nell'anno in cui è ancora sospeso il Patto di stabilità e crescita. Questa manovrina non è che un pannicello caldo che ci porta a malapena fino ad aprile, questa manovrina è fuffa". "La legge di Bilancio dovrebbe riflettere la vostra visione del paese, e nel vostro caso dovrebbe esprimere i contenuti della gloriosa rivoluzione sovranista, i pugni sul tavolo, il prima gli italiani e tutta quella roba lì, E invece questa legge di bilancio può essere definita tutt'al più, ma proprio volendo essere molto magnanimi, un 'atto di presenza' privo di qualsiasi visione", ha detto in Aula il leader del Terzo Polo, Carlo Calenda. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). (ITALPRESS). xb1/sat/red 29-Dic-22 11:30