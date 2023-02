Dalila Pace al teatro Convento cabaret con “Non sono moda” il 5 febbraio

Ridere, ridere e ancora ridere. Di essere donna che deve eseguire lo stile delle altre donne, ma anche della moda, a volte improbabile e impossibile, che la società ci impone.

È l’allegria la costante che accompagna “Non sono moda”, il monologo in scena sabato 24 febbraio alle 21 al teatro Convento Cabaret di via Castellana Bandiera 66 a Palermo.

Sul palco Dalila Pace in un monologo che racconta il modo di vivere della protagonista, la scomodità di un tacco 12, passando per le unghie lunghe “formato XL” e il taglio a caschetto costretta a portare in età infantile. Tutto portato in scena con espressioni, comiche, grottesche ed esilaranti. Vicende che Dalila racconta partendo dalla pre-infanzia dalle scelte dei suoi genitori, ricordando l’adolescenza, per finire ai giorni d’oggi. Un percorso dove Dalila scopre e studia la sua apparenza estetica in tutte le sue “non forme” e che la obbliga a interrogarsi sulla relazione che c è tra l’essere e l’apparire e sull’accettazione del proprio io.

«Racconterò di come vivo io certe cose – racconta Dalida Pace, tra le artiste di punta di “Sicilia cabaret” e unica donna made in Palermo a essersi esibita a “Made in Sud” su Raidue – facendo ridere della e sulla moda, che a volte può essere terribile da seguire».

Il biglietto di ingresso per assistere allo spettacolo costa 10 euro. Per prenotare, telefonare al 345 217 6618 o al 3397166425.

La stagione del convento cabaret, diretta da Giovanna Carrozza, continuerà nelle settimane successive con nuovi appuntamenti. Il 5 marzo alle 18, prodotto dall’associazione culturale “Vivi il territorio”, va in scena “Ciavuru ri lignati” di Valeria Martorelli, con Giovanna Carrozza, Irene Ponte, Musica e testi di Gisa Messina, regia Di Giovanna Carrozza. Un elogio a tutte le mamme. Attraverso una narrazione comica e a tratti nostalgica si raccontano vizi, pregi e virtù di tutte le mamme. Il 19 marzo, giorno della festa del papà, alle 18 Emanuele Beltrame porterà in scena il monologo “Tutto su mio padre”.

Oltre agli spettacoli teatrali, non mancheranno i concerti e i laboratori per aspiranti comici di “Sicilia Cabaret”. Gli interessati a esordire sul palco possono telefonare al 345 217 6618.