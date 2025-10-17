Dalla Sicilia all’Azerbaigian, imprese in vetrina a BakuBuild

PALERMO (ITALPRESS) – Un ulteriore passo nel percorso di internazionalizzazione e valorizzazione del sistema produttivo regionale, con particolare riferimento al comparto casa e costruzioni. Questo l’obiettivo della partecipazione delle imprese siciliane alla manifestazione fieristica BakuBuild 2025 (Baku 14-16 ottobre), con il sostegno del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive dell’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana.

Queste le aziende ammesse: Nikkolor Italia, Colorificio Atria, Maplad, Cullaro, Romano Pavimenti, Sicef, Cromat, Antonino Mazzara Lavorazione Artigianale Marmi, Energicamente, Caruso Handmade, Settipani, Decora A&C Italia, La Porta Industries, Artigiantufo, Pro Studios di Christian Vassallo.

La Regione ha inteso favorire la presenza delle proprie aziende nei più importanti contesti fieristici internazionali, in coerenza con le politiche a sostegno della competitività e dell’export.

Le imprese selezionate hanno potuto partecipare alla fiera internazionale BakuBuild 2025, evento di riferimento per i comparti dell’edilizia, dei materiali da costruzione, dell’arredo e delle tecnologie abitative. La presenza siciliana a Baku ha valenza strategica, poichè offre alle aziende l’opportunità di promuovere il proprio know-how e le proprie eccellenze produttive in un mercato emergente e dinamico quale quello azero, ponte naturale tra Europa e Asia.

Attraverso questa iniziativa, il Dipartimento Regionale delle Attività Produttive prosegue nella sua azione di sostegno concreto all’internazionalizzazione delle PMI siciliane, favorendo l’incontro tra l’offerta regionale e la domanda globale di innovazione, qualità e design nel settore delle costruzioni.

Le aziende partecipanti hanno potuto beneficiare di occasioni di networking, incontri e contatti con operatori, buyer e investitori provenienti dai Paesi limitrofi.

-foto Dipartimento Attività Produttive Regione Siciliana –

(ITALPRESS).