Dall’Aeronautica di Catania uova pasquali ai bimbi ricoverati al Garibaldi-Nesima

CATANIA (ITALPRESS) – In occasione delle Festività Pasquali, l’Aeronautica Militare di Catania ha distribuito le classiche uova di cioccolato ai piccoli ricoverati presso i reparti di Pediatria del Garibaldi-Nesima, diretto dal dottore Tony Palermo, e di Chirurgia Pediatrica, diretto dal dottore Sebastiano Cacciaguerra.

Accompagnati dalla dottoressa Lita Mangiagli, dirigente medico dello stesso Presidio ospedaliero, per la speciale occasione sono intervenuti il Direttore dell’11° Reparto Manutenzione Velivoli dell’Aeronautica Militare di Sigonella, Colonnello Lorenzo Rispoli, il 1° Luogotenente, Epifanio Bellante, il 1° Luogotenente Giuseppe Pappalardo e il SMC Rosario Fichera.

“In questi giorni – ha detto il dottoree Fabrizio De Nicola, Commissario Straordinario dell’Arnas Garibaldi – i nostri bambini ricoverati stanno ricevendo numerosi attestati di vicinanza. Questo è il segnale di una comunità molto attenta e solidale. Ovviamente non posso che dire grazie all’Aeronautica militare e a quanti si adoperano per rendere meno difficile il soggiorno dei piccoli pazienti in ospedale”.

Ai ringraziamenti del manager si aggiungono anche quelli del direttore del Dipartimento Materno-Infantile, Professore Giuseppe Ettore.

