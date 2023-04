Davide La Rosa al teatro Convento cabaret il 29 aprile con 25 anni di InSucessi

Un palermitano, con venticinque anni di carriera alle spalle – tra palchi, radio e tv nazionali – che porta per la prima volta in scena un suo spettacolo nella sua città di nascita.

Basterebbe solo questo per rendere curioso tutta la storia che circonda “25 anni di InSuccessi”, il monologo che l’attore comico Davide La Rosa farà conoscere al pubblico sabato 29 aprile alle 21 al Convento Cabaret in via Castellana Bandiera 66 a Palermo.

La Rosa racconterà con allegria in 90 minuti tutte le avventure che gli sono capitate da quando è nato, partendo dal momento in cui ha lasciato il capoluogo siciliano per fare l’attore. Il tutto, aggiungendo piccoli gossip sui vip con cui ha lavorato – da Enrico Papi a Gabriel Garko, passando per Anna Tatangelo, Valentina Persia e Giorgio Tirabassi – raggiungendo l’oggi. Un attore La Rosa, che ha attraversato in un quarto di secolo tutte le rivoluzioni tecnologiche che hanno cambiato persino il modo di fare l’artista in teatro, con i social network che hanno reso la vita dei più grandi mattatori “tristemente comica pur di ricevere un like”.

Il biglietto di ingresso per assistere allo spettacolo costa 10 euro. Per prenotare, telefonare al 345 217 6618 o al 3397166425 o al 3246868479.

La stagione teatrale del Convento cabaret, diretta da Giovanna Carrozza, continuerà con nuovi appuntamenti.

Oltre agli spettacoli teatrali, non mancheranno i concerti e i laboratori per aspiranti comici di “Sicilia Cabaret”. Gli interessati a esordire sul palco possono telefonare al 345 217 6618.