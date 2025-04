Dazi, Schifani “Regione farà il possibile per mitigare gli effetti negativi”

VERONA (ITALPRESS) – “La Regione farà tutto il possibile per mitigare gli effetti negativi delle nuove misure tariffarie. Siamo al fianco dei nostri produttori, pronti a sostenere il settore con iniziative mirate e concrete. In particolare sosteniamo con determinazione il processo di internazionalizzazione del nostro prodotto. È essenziale non interrompere il trend di crescita attualmente in atto: per questo motivo, è nostra priorità adottare tutte le misure necessarie per rafforzare il settore”. Così il presidente della Regione Renato Schifani intervenuto all’inaugurazione del padiglione della Sicilia al Vinitaly 2025 che si svolge a Verona, parlando dei dazi imposti da Donald Trump.

-Foto Regione Sicilia-

(ITALPRESS).