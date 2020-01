DE ROSSI LASCIA IL BOCA E IL CALCIO “DEVO STARE CON LA MIA FAMIGLIA”

BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) – "Ho preso questa decisione che e' definitiva, devo avvicinarmi a casa". A 36 anni, Daniele De Rossi lascia il Boca Juniors e il calcio giocato. L'annuncio e' arrivato in una conferenza stampa insieme al presidente del club argentino, Jorge Amor Ameal. L'ex capitano della Roma tornera' in Italia: "Non ci sono problemi di salute nella mia famiglia, non ci sono malattie ma ho la necessita' di stare con mia figlia e con la mia famiglia – ha spiegato De Rossi – Non c'e' altro, non ho litigato con nessuno della nuova dirigenza. La societa' mi ha mostrato affetto, ha provato a convincermi a restare, mi sono preso due-tre giorni ma questa e' la decisione. Ho bisogno di tornare a casa". Questa scelta in realta' De Rossi l'aveva maturata gia' a fine 2019, quando era tornato in Italia durante le vacanze di Natale, "ma le cose si dicono in faccia, sono venuto qui e ho confermato a tutti quello che stava succedendo. Avevo preso la decisione di ritirarmi prima ancora di cominciare la preparazione pre-campionato. Mia figlia mi manca, io manco alla mia famiglia. Ha 14 anni e ha bisogno di un padre che le stia vicino. Non e' in pericolo ma io devo essere li'. Ho bisogno di tornare a casa e per questo lascio il calcio, un club che mi e' entrato nel cuore, il mio sport e la mia passione". Sono queste dunque le reali ragioni che hanno spinto De Rossi a lasciare. Ma il suo viaggio non finisce qui: "Restero' a lavorare nel mondo del calcio in Italia, non so in che ruolo ma mi piacerebbe allenare, imparare, studiare piu' cose di questo mondo da cui non mi allontantero' perche' e' la mia vita". (ITALPRESS). tre 06-Gen-20 20:14