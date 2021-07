TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Delusione Detti, Settebello e Italvolley donne partono bene nel programma mattutino (notte in Italia) della seconda giornata delle Olimpiadi di Tokyo. L'azzurro del nuoto ha chiuso "solo" sesto nella finale dei 400 sl con il tempo di 3'44"88, vinta dal tunisino Ahmed Hafnaoui. "Non parliamo di un flop clamoroso, ma non ho saputo cogliere l'occasione e non cerco scuse" le prime parole di Detti dopo la gara. Ottavi gli azzurri nei 400 misti: Alberto Razzetti tra gli uomini e Ilaria Cusinato tra le donne. Non delude Nicolò Martinenghi che approda in finale nei 100 rana migliorando il proprio record italiano e fissandolo in 58"28. Inizia la sua avventura olimpica con una vittoria l'Italvolley femminile. Egonu e compagne hanno battuto 3-0 la rappresentativa russa (25-23 25-19 25-14). "Dopo aver rotto il ghiaccio nel primo set e' stato emozionante e divertente. Le difficolta' dell'Olimpiade? Non poter dormire sette ore piene a causa del fuso orario" il commento di Paola Egonu. "All'esordio non sai mai cosa aspettarti – aggiunge il ct Mazzanti – C'era tanta emozione e credo che le partite del girone ci aiuteranno ad aumentare il ritmo. C'e' un grande clima dal primo giorno che le ragazze sono entrate in collegiale". Esordio senza problemi anche per il Settebello: nel Tatsumi Waterpolo Center di Kotò i campioni del mondo a Gwuangju 2019 e bronzo a Rio 2016 hanno travolto 21-2 il modesto Sudafrica. Giornata del fioretto femminile: avanzano Errigo e Volpi, subito fuori Martina Batini, mentre nella spada uomini avanti Santarelli, subito eliminati Enrico Garozzo e Marco Fichera. Nel tennis, supera il primo turno Camila Giorgi, esce a sorpresa al primo turno la numero uno al mondo Barty, si ritira Andy Murray mentre nella boxe esordio vincente per Giordana Sorrentino. Buone notizie per il canottaggio azzurro: il quattro di coppia femminile formato da Valentina Iseppi, Alessandra Mntesano, Veronica Lisi, Stefania Gobbi ha ottenuto la qualificazione in finale con il 2° posto nei ripescaggi. Avanza in semifinale nel singolo Gennaro Di Mauro grazie al terzo posto nella sua batteria dei quarti. Niente da fare invece per il doppio femminile di Alessandra Patelli e Chiara Ondoli: quarte in semifinale, le azzurre disputeranno la finale B. (ITALPRESS). gm/pal/red 25-Lug-21 06:23