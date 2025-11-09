Devasta il B&B della ex con una mazza da baseball, arrestato un uomo di 39 anni nel Palermitano

CEFALU’ (PALERMO) (ITALPRESS) – I Carabinieri hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia, danneggiamento aggravato e minaccia un uomo di 39 anni, di Cefalù, in provincia di Palermo. L’intervento dei militari è scattato dopo una drammatica richiesta di aiuto giunta al numero unico di emergenza 112: una donna segnalava che il suo ex compagno stava distruggendo i locali di un B&B di sua proprietà.

Quando i Carabinieri sono arrivati sul posto, la scena che si è presentata davanti ai loro occhi era quella di un vero e proprio atto di furia distruttiva: l’uomo, armato di mazza da baseball, aveva devastato arredi e suppellettili della struttura ricettiva, mosso da intenti ritorsivi e intimidatori nei confronti della ex compagna. Grazie alla tempestività e alla sensibilità dei militari, la donna ha trovato la forza di raccontare anni di violenze e vessazioni, spesso avvenute anche davanti ai figli minori. Ha inoltre riferito di essere stata minacciata con una pistola illegalmente detenuta dall’ex compagno. Una successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare una pistola a pallini priva del tappo rosso, una piccola quantità di hashish, un bilancino di precisione e la mazza da baseball utilizzata per il raid distruttivo.

L’uomo è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Termini Imerese. Il gip del Tribunale ha confermato l’arresto, disponendo per l’indagato il divieto di dimora nel comune di Cefalù, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima e l’applicazione del braccialetto elettronico.

