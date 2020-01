DI MAIO “CASCHI BLU EUROPEI PER GARANTIRE LA PACE IN LIBIA”

ROMA (ITALPRESS) – "In passato abbiamo avuto alcune missioni di pace sbagliate nei tempi e nella forma, altre virtuose. Sono i libici gli unici titolati a decidere il proprio futuro e ogni processo dovra' essere inclusivo e intralibico, ma laddove le parti fossero d'accordo, visto che abbiamo raggiunto un cessate il fuoco (sperando che dopo l'annuncio di Haftar sia rispettato da tutti), come Ue credo sia opportuno pensare a un'iniziativa che possa garantire un'intesa". Lo afferma in un'intervista al quotidiano La Stampa il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che alla domanda se pensa a dei caschi blu europei risponde: "Perche' no? Sarebbe l'unico modo per fermare le interferenze esterne, il massacro di civili innocenti e per dare all'Ue una sola voce". "E' una proposta che deve partire da loro – chiarisce il ministro. E solo in un quadro di legalita' internazionale sancito dall'Onu. Evitiamo i violenti errori del 2011. No a forzature e ingerenze, ma l'alternativa non puo' essere restare a guardare mentre altri armano le parti coinvolte". (ITALPRESS). sat/red 12-Gen-20 09:32