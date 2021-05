Di Maio “Dal 15 maggio riapriamo ai paesi stranieri in sicurezza”

ROMA (ITALPRESS) – "Il turismo è una chiave importante della ripartenza dell'Italia, e dobbiamo pianificare bene l'estate, affinché salute, economia e lavoro non vengano messi in pericolo. Con il Ministro Roberto Speranza abbiamo avuto un primo confronto sulle misure per le riaperture ai turisti stranieri che questa estate vorranno visitare il nostro Paese. L'obiettivo è quello di riaprire ai visitatori di quei Paesi stranieri che hanno raggiunto un alto livello di vaccinazione, allentando alcune misure già da metà maggio". Così su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Stiamo lavorando per superare la 'mini quarantena' per chi proviene dai Paesi europei, dal Regno Unito e da Israele, se si sarà muniti di tampone negativo, attestato di avvenuta vaccinazione o se si è guariti dal covid negli ultimi 6 mesi – spiega Di Maio – Stessa cosa per gli USA, dove verranno potenziati i voli covid free e da giugno puntiamo a superare la 'mini quarantena' all'arrivo. Inoltre, stiamo provvedendo ad organizzare dei voli covid free anche per Dubai, dove da ottobre partirà EXPO. Continuiamo a lavorare sodo per riaprire in sicurezza". (ITALPRESS). spf/com 08-Mag-21 14:41