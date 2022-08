Di Maio “Fermare guerra atroce, chi minimizza complice massacro”

ROMA (ITALPRESS) – "Morte e crudeltà. Città distrutte, rase al suolo: questa è la verità. La guerra è vera, guardate queste immagini. Chi minimizza è complice del massacro". Lo scrive in un post su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, oggi in visita a Kiev e Irpin. "Non potevamo ignorare – prosegue – il grido di dolore di un popolo coraggioso, che non ha rinunciato a difendersi e a difenderci. Il nostro sostegno al popolo di Kiev, a questa "resistenza europea", continua. Ed oggi sono qui in Ucraina per portare il sostegno del nostro Paese. Bisogna fermare immediatamente questa atroce guerra, dobbiamo ricercare con tutte le forze la pace". Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). mgg/red 25-Ago-22 17:56