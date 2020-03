Di Maio “Norme piu’ stringenti se continua l’irresponsabilita'”

ROMA (ITALPRESS) – "Lo ribadisco ancora una volta: bisogna rimanere a casa. Dobbiamo rispettare le regole e piu' qualcuno sara' irresponsabile, piu' metteremo altre norme ferree e stringenti. Perche' il sacrifico di medici, infermieri e forze dell'ordine non deve essere vano e sinceramente non puo' essere compromesso da qualcuno che porta fuori il cane 10 volte al giorno o va a fare jogging dopo che non ha mosso un dito per una vita intera!". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Quando c'e' di mezzo la salute dei nostri cittadini dobbiamo essere categorici – aggiunge -. Chiedo il massimo impegno a tutti gli italiani, nessuno escluso. Non fermiamoci, non bisogna abbassare la guardia. Lo Stato ha il dovere di reagire alla irresponsabilita' di alcuni cittadini". (ITALPRESS). sat/red 20-Mar-20 17:22