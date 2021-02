Di Maio “Serve un Governo politico, nessuno provi a dividere il M5S”

ROMA (ITALPRESS) – "Le regole della democrazia sono molto chiare. La volontà popolare è rappresentata dalle forze presenti in Parlamento il cui mandato, ricevuto dagli elettori, non è stato quello di un governo tecnico ma, lo ribadisco, è stato quello di proporre un governo politico al Paese che rispondesse alle esigenze degli italiani. Nel 2018 il MoVimento 5 Stelle ha preso il 33% dei voti, in Parlamento siamo la forza politica più grande e come abbiamo già dimostrato, siamo determinanti. Ora dobbiamo mostrarci compatti, serve unità. Nessuno provi a dividerci". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. (ITALPRESS). sat/com 03-Feb-21 22:19