Didiesse cresce puntando sul risparmio energetico

NAPOLI (ITALPRESS) – Una crescita importante quella di Didiesse, azienda napoletana specializzata nella produzione di macchine da caffè a cialde, che chiude il 2021 con numeri da record, registrando un incremento del 25% rispetto all'anno precedente con un fatturato pari a 29,5 milioni di euro, per un totale di macchine vendute pari a 375.000. A rimanere immutata, sin dagli esordi, è l'attenzione di Didiesse verso l'ambiente, partendo dalla scelta di produrre esclusivamente macchine per espresso a cialde, essendo questo il metodo più sostenibile per ottenere un buon caffè grazie alla biodegradabilità del filtro carta, anche il packaging può fregiarsi del marchio internazionale FSC, garanzia per la provenienza dei cartoni utilizzati, da foreste e filiere responsabili, sottoposte a rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. Inoltre, tutti i materiali di imballaggio legati al prodotto sono realizzati a partire da materie prime riciclate e/o ottenute da filiali responsabili. Continua la ricerca dell'ufficio tecnico e della progettazione interna all'azienda verso l'utilizzo di materiali sempre più innovativi ed eco-sostenibili. In occasione della fiera del vending Venditalia 2022, Didiesse presenta sul mercato una nuova macchina espresso a cialde: si tratta della Baby Frog, la versione più piccola della Frog Revolution, macchina a cialde che identifica l'azienda da oltre 20 anni. La nuova macchina espresso a cialde registra consumi energetici ridotti e si avvale della funzione stand-by. In più, il diffusore brevettato dall'azienda intensifica aroma e cremosità del caffè. – foto ufficio stampa Didiesse – (ITALPRESS). fsc/com 05-Mag-22 13:50