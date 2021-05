Diga Sciaguana, sopralluogo dell’assessore Baglieri

Sopralluogo oggi ad Agira, presso la diga Sciaguana, dell’assessore regionale all’Energia Daniela Baglieri in seguito all’inspiegabile svuotamento dell’invaso. “E’ stata già disposta dal segretario generale dell’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia una nota urgente per la rimozione dei sedimenti e dei fanghi all’interno della diga e, inoltre, stiamo accelerando le operazioni per la manutenzione delle paratie” – l’assessore durante il sopralluogo effettuato dopo lo svuotamento nei giorni scorsi dell’invaso della diga Sciaguana.

“A seguito di questo triste avvenimento è chiaro che alcune procedure andranno riviste a tutela della sicurezza degli invasi di tutta l’Isola”, ha sottolineato l’esponente del Governo Musumeci. Prima del sopralluogo alla diga Sciaguana, l’assessore ha incontrato il sindaco di Agira, Maria Gaetana Greco, il prefetto di Enna Matilde Pirrera e i rappresentanti di varie associazioni nella sede del Consiglio comunale di Agira, nell’ennese.

“Ringrazio l’amministrazione di Agira e il prefetto per lo spirito di collaborazione in merito a questa incomprensibile vicenda – conclude l’assessore Baglieri -. Fiduciosa del lavoro che svolgerà la Procura di Enna, i nostri uffici sono già al lavoro per fare una verifica interna e capire quale sia stata la causa dello svuotamento, e se esiste un vero e proprio errore umano”. E già in programma per questa settimana a Palermo un incontro tra l’assessore Baglieri, il responsabile della sicurezza della diga Sciaguana e gli addetti ai lavori delle altre dighe siciliane.

