Discover e Bancomat, partnership per migliorare l’accettazione in Italia

ROMA (ITALPRESS) – Bancomat Spa e Discover hanno firmato un accordo strategico che aumenta l'accettazione per i titolari di carte di credito Discover, Diners Club International e dei network affiliati, tutti appartenenti al Discover Global Network. Questa nuova partnership consentirà ai titolari di carte di utilizzare le loro carte e gli strumenti di mobile payment sulla rete Bancomat in tutta Italia. L'Italia è un'importantissima destinazione turistica e d'affari, al secondo posto in Europa per numero di viaggiatori1. Entro il 2025 si prevede una crescita del turismo dall'estero del 49%, con un afflusso di viaggiatori provenienti da Paesi in cui vengono emesse carte che funzionano con la rete Discover Global Network, tra cui Stati Uniti, Brasile, India, Austria, Svizzera, Croazia e altri ancora. Questo accordo rafforza la strategia di Discover Global Network, tesa ad ampliare il numero di opzioni di pagamento disponibili per i suoi partner emittenti, e offre ai consumatori una scelta più ampia sulle modalità di pagamento. "Questa partnership strategica con Discover Global Network rientra nell'impegno continuo di Bancomat per offrire molteplici opzioni di pagamento – afferma Alessandro Zollo, amministratore delegato di Bancomat -. Crediamo che questa nuova alleanza garantirà ai visitatori una positiva esperienza di accettazione dei pagamenti nel nostro Paese, introducendo nuove opzioni e ampliando le possibilità di scelta per le nostre banche". Questa partnership strategica si concentra sull'acquiring, in modo che tutte le carte del Discover Global Network siano accettate presso gli esercenti attraverso la rete Bancomat, e in futuro lavoreremo per creare nuove opportunità commerciali con Discover". "La nostra rete globale di pagamenti si basa sulla forza delle partnership", dichiara Matt Sloan, vicepresidente dei mercati internazionali di Discover. "Grazie alle sue estese relazioni con gli acquirer, Bancomat fornisce accesso al 100% degli esercenti in Italia. L'accordo rappresenterà un vantaggio sia per gli esercenti, mettendoli in contatto con i titolari di carte di Discover Global Network, sia per i titolari di carte che spendono regolarmente in Italia", aggiunge. Il Discover Global Network conta oltre 280 milioni di titolari di carte in tutto il mondo e gestisce miliardi di transazioni in oltre 200 Paesi e territori. Con oltre 60 milioni di punti di pagamento e 1,8 milioni di sportelli automatici e di prelievo, il Discover Global Network comprende Discover Network, Diners Club International, Pulse e oltre 25 network affiliati partner in tutto il mondo. – Nella foto Alessandro Zollo, amministratore delegato di Bancomat, photo credit: ufficio stampa Bancomat – (ITALPRESS). sat/com 14-Giu-22 13:03