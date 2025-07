Dissalatori, plauso di Schifani ai lavoratori delle imprese. Dalla Regione Siciliana 110 milioni

PALERMO (ITALPRESS) – Al termine dei sopralluoghi di stamattina a Porto Empedocle e Gela, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, esprime un plauso ai lavoratori delle imprese che in queste settimane hanno lavorato alacremente per la costruzione dei due dissalatori, anche con turni notturni, per rispettare i tempi previsti. E’ quanto si legge in una nota della Regione Siciliana.

Per la realizzazione dei tre impianti (c’è anche quello di Trapani), la Regione ha messo a disposizione 110 milioni di euro, 90 dal Fondo di sviluppo e coesione assegnato alla Sicilia – il cui accordo è stato firmato dal presidente Schifani e dalla premier Meloni nel maggio del 2024 – e altri 20 milioni a valere sul bilancio regionale, di cui 10 per la gestione, sottolinea la nota.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).