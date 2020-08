Dl Agosto, via libera del Cdm. Conte “Sosteniamo lavoratori e imprese”

ROMA (ITALPRESS) – Via libera del Consiglio dei ministri al decreto agosto da 25 miliardi 'salvo intese tecniche'. "Con il Dl agosto abbiamo approvato misure significative, stanziando nel complesso a 100 miliardi, un provvedimento con cui tuteliamo l'occupazione, sosteniamo lavoratori ed imprese, alleggeriamo scadenze fiscali, aiutiamo regioni, enti locali e sud". A dirlo il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a margine del Cdm. "Per il Sud – ha aggiunto – abbiamo realizzato un intervento di portata storica, dal primo ottobre ci sara' una fiscalita' di vantaggio, una decontribuzione del 30% per tutti lavoratori, e deciso un taglio contributi da versare". "Ancora un altro passo, continuiamo a investire nelle donne. Nel #dl agosto – scrive su Facebook il ministro per la Famiglia e le Pari opportunità, Elena Bonetti – abbiamo inserito 3 milioni di euro per un fondo interamente destinato alla promozione delle formazione personale delle donne e in particolare alle casalinghe, servira' ad attivare percorsi volti a favorire l'acquisizione di nuove competenze e l'accesso a opportunita' culturali e lavorative. E' un provvedimento che ho voluto e sostenuto con forza, pensando alla necessita' che l'autonomia personale delle donne sia sempre sostenuta, anche nei contesti domestici. Quello che chiamiamo empowerment femminile nasce dalla formazione, e le opportunita' di formazione nascono li' dove si crede e si investe nel valore delle persone". "Nel decreto appena approvato in Consiglio dei Ministri abbiamo stanziato mezzo miliardo di euro per recuperare le prestazioni sanitarie sospese durante i mesi piu' duri del Covid. Continuiamo ad investire sul Servizio Sanitario Nazionale. La nostra risorsa piu' preziosa", scrive su Twitter il ministro della Salute, Roberto Speranza. Approvata dal Consiglio dei ministri la norma che costituisce l'Autorita' per la Laguna di Venezia che assorbira' le competenze dell'ex Magistrato delle acque. Verra' inoltre costituita una societa' in house interamente partecipata dalla stessa Autorita' per la gestione e manutenzione del Mose. (ITALPRESS). fsc/red 07-Ago-20 22:42