Domani Olanda-Italia, Mancini “Faremo cambi ma vogliamo vincere”

AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Donnarumma, Chiellini, Immobile e Jorginho sono le uniche certezze dell'Italia che domani sera affronterà a Amsterdam l'Olanda per la Nations League. Lo ha annunciato alla vigilia il ct azzurro Roberto Mancini. "Dovremo verificare le condizioni di tutti, ma è probabile che dovremo cambiare molti giocatori. Ci sono giocatori che hanno fatto solo due allenamenti e sono venuti in ritiro, senza neppure giocare una partita. Anche per rispetto di tutti i giocatori, non vogliamo che abbiano degli infortuni. Non è pensabile, per esempio, che Sensi giochi due partite in quattro giorni. Chiellini giocherà, così come Donnarumma e Immobile. E Jorginho" ha aggiunto Mancini che chiede alla squadra di "giocare bene, di essere propositiva, come ha tentato con la Bosnia anche se certe cose non sono riuscite, e che cerchi sempre la vittoria. A ottobre sarebbe stata forse una gara migliore sia per noi che per l'Olanda e con il pubblico ancora piu' bella" ha aggiunto il ct, contento della crescita di Zaniolo e Kean. "Li ho visti molto cresciuti rispetto al passato. Credo che continuerà a essere così, sono sulla buona strada, questo mi rende felice e rende felice i loro club". Leonardo Bonucci, da parte sua, ha sottolineato la presenza nel match di due tra i difensori più forti al mondo. "Siamo tutti fortunati a vedere incontrarsi due dei più forti difensori al mondo, Chiellini e van Dijk. Tra i primi cinque sicuramente. Interpretano il ruolo in maniera perfetta. Giorgio si dimostra tra i piu' forti da 10 anni". (ITALPRESS). gm/red 06-Set-20 18:48