Dombrowski vince la quarta tappa del Giro, De Marchi in rosa

SESTOLA (ITALPRESS) – Joseph Lloyd Dombrowski ha vinto la quarta tappa del Giro d'Italia 2021, la Piacenza-Sestola di 187 chilometri. Il corridore statunitense della Uae Team Emirates, in una giornata contraddistinta da pioggia e freddo, ha chiuso in solitaria nel primo arrivo in salita dell'edizione numero 104 della corsa rosa. Secondo all'arrivo un super Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation) che raccoglie il testimone della maglia rosa da Filippo Ganna; terzo un altro azzurro, Filippo Fiorelli (Bardiani Csf Faizanè). In difficoltà il siciliano Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), in ritardo dal vincitore anche Bernal e Landa. Domani è in programma la quinta tappa, Modena-Cattolica sulla distanza di 177 chilometri. (ITALPRESS). spf/mc/gm/red 11-Mag-21 17:44