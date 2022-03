E-commerce: webinar di Unioncamere Sicilia su aspetti doganali e logistici

Come operare in un contesto di globalizzazione delle imprese e di commercio universale attraverso piattaforma di E-commerce, esigenza che le aziende siciliane sentono in modo sempre più forte. Unioncamere Sicilia, nell’ambito del Progetto Sei – Sostegno all’Export dell’Italia, in collaborazione con NIBI, la Business School di Promos Italia, propone un nuovo appuntamento giovedì 24 marzo, dalle 10 alle 13, con un webinar on line sull’internazionalizzazione d’impresa.

Un incontro formativo sulle principali tematiche dell’internazionalizzazione d’impresa, con l’obiettivo di approfondire gli argomenti chiave (e-commerce, aspetti doganali, supply chain, Incoterms) per approcciare in maniera consapevole e strutturata i mercati esteri e competere nel panorama internazionale. Saranno presenti il presidente di Unioncamere Sicilia Pino Pace e il segretario generale Santa Vaccaro.

“Le operazioni relative all’e-commerce: aspetti doganali e logistici della vendita e del reso” è il tema dell’incontro di giovedì prossimo con la presenza di Enrico Calcagnile, docente NIBI, avvocato con studio a Torino, esperto in commercio estero con particolare riferimento a tecnica e legislazione doganale (tariffa origine e pianificazione doganale), applicazione dell’Iva negli scambi con l’estero, e scambi intracomunitari. Si parlerà di: aspetti doganali e logistici della vendita e del reso; operazioni di importazione ed esportazione: valore in dogana della merce, codice doganale da assegnare alle merci: procedure operative e analisi delle criticità; impatto doganale sui diversi modelli di business e-commerce. Ed ancora, sconti daziari dovuti agli accordi di libero scambio: gestione dei documenti di origine; impatto degli Incoterms nelle vendite e-commerce; l’importanza della logistica nell’e-commerce; gestione del reso ed easy free back: la reintroduzione in franchigia: novità 2020 per le imprese che operano nell’e-commerce.