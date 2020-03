E’ morta l’attrice Lucia Bose’

MADRID (ITALPRESS) – E' morta a 89 anni l'attrice Lucia Bose', madre di Miguel. Lo scrive il cantante su facebook. Le porte del cinema si aprirono dopo il 1947 grazie alla vittoria del concorso Miss Italia a Stresa. Partecipo' comunque ad alcune pellicole che segnarono l'affermazione del neorealismo italiano, come Non c'e' pace tra gli ulivi (1950) di Giuseppe De Santis, ma soprattutto Cronaca di un amore (1950) di Antonioni per il quale fu anche La signora senza camelie (1953). In questo primo periodo fu diretta anche da Luciano Emmer e Francesco Maselli partecipando inoltre a diverse pellicole brillanti a fianco del suo primo fidanzato Walter Chiari. Dopo 17 film si sposo' e lascio' il cinema ma rimase un popolare personaggio da rotocalco. Torno' sugli schermi alla fine degli anni sessanta, per lo piu' in ruoli secondari in pellicole quali Sotto il segno dello scorpione dei Taviani; Metello di Mauro Bolognini, Fellini Satyricon, di Federico Fellini. Tra le interpretazioni successive si ricordano: Cronaca di una morte annunciata (1987), di Francesco Rosi, L'avaro (1990) di Tonino Cervi nel cui film e' stata doppiata da Angiolina Quinterno, Volevo i pantaloni (1990) di Maurizio Ponzi, I Vicere' (2007) di Roberto Faenza. (ITALPRESS). mgg/red 23-Mar-20 15:14