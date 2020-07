E’ morto Ennio Morricone

ROMA (ITALPRESS) – E' morto, all'eta' di 91 anni, il premio Oscar Ennio Morricone. Ha scritto le musiche per piu' di 500 film e serie tv, oltre che opere di musica contemporanea. La sua carriera include un'ampia gamma di generi compositivi, che fanno di lui uno dei piu' versatili, prolifici e influenti compositori di colonne sonore di tutti i tempi. Le musiche di Morricone sono state usate in piu' di 60 film vincitori di premi. Dal 1946 a oggi ha composto piu' di 100 brani classici, ma cio' che ha dato la fama mondiale a Morricone come compositore, sono state le musiche prodotte per il genere del western all'italiana, che lo hanno portato a collaborare con registi come Sergio Leone, Duccio Tessari e Sergio Corbucci, con titoli come la Trilogia del dollaro, Una pistola per Ringo, La resa dei conti, Il grande silenzio, Il mercenario, Il mio nome e' Nessuno e la Trilogia del tempo. Dagli anni settanta Morricone diventa un nome di rilievo anche nel cinema hollywoodiano, componendo musiche per registi americani come John Carpenter, Brian De Palma, Barry Levinson, Mike Nichols, Oliver Stone e Quentin Tarantino. Morricone ha scritto le musiche per numerose pellicole nominate all'Academy Award come I giorni del cielo, Mission e The Untouchables – Gli intoccabili. Nel 2007 Morricone riceve il premio Oscar onorario alla carriera "per i suoi contributi magnifici all'arte della musica da film". Il 28 febbraio 2016, ottiene il suo secondo Oscar per le partiture del film di Quentin Tarantino, The Hateful Eight. (ITALPRESS). mgg/red 06-Lug-20 09:11