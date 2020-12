E’ ufficiale, nascerà a Torretta il nuovo centro sportivo del Palermo

Nascerà a Torretta il nuovo centro sportivo del Palermo, la società rosanero si è aggiudicata in via definitiva la gestione dell’impianto comunale del centro del Palermitano, passaggio preliminare necessario alla realizzazione della nuova struttura.

Soddisfatto il presidente Dario Mirri: “Fin dall’inizio mi sono posto l’obiettivo di dare basi solide alla società. Inizialmente avevamo pensato di far sorgere il centro a Palermo, cercando diversi terreni ma lo sviluppo è stato impossibile. Le difficoltà sono state insormontabili, tra dimensioni e vincoli che non ne permettevano la realizzazione. Per quanto concerne Torretta – ha spiegato – abbiamo fatto diversi passaggi perché la concessione comunale riguardava un solo ettaro con un campo nel quale è già stato appaltato il lavoro per renderlo in erba, mentre per i restanti nove ettari abbiamo dovuto trattare con privati. I tempi per la realizzazione del centro dipendono da noi, speriamo di riuscire a velocizzare le procedure. Entro il mese di marzo presenteremo il progetto al Coni e agli altri enti preposti. Speriamo di iniziare i lavori entro l’estate”.

All’operazione che porterà alla realizzazione del centro sportivo parteciperà anche Tony Di Piazza. “Alla costruzione del centro sportivo parteciperà anche Tony Di Piazza – ha rivelato Mirri -. A realizzarlo sarà il Palermo Fc. Abbiamo trovato un’intesa e ne sono molto felice. Il compromesso con Di Piazza è stato quello di utilizzare un mutuo, attraverso banche o credito sportivo”.