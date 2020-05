Ecco le undici persone coinvolte nell’operazione Street drug

Operazione Street drug, sono nove gli arrestati nel blitz antidroga: uno dei nove è finito in carcere, mentre gli altri otto ai domiciliari. Per altri due indagati è scattato l’obbligo di dimora.

In carcere è finito Wesley Candeh, di 27 anni. Questi gli indagati ai domiciliari: Marouen Ben Brahim, nato in Tunisia, di 23 anni; Salvatore Bilello, di 27 anni; Daniele Colina, di 24 anni; Giovanni Fortunato, di 20 anni; Antonino Agresti, di 21 anni; Giancarlo Grisafi, di 23 anni; Tito Marco Kamel, di 23 anni; Samuele Spampinato, di 20 anni. Obbligo di dimora per il 36enne Francesco Imperiale e per il 19enne Mirko Parrino.