Eddie Vedder, esce il nuovo singolo “Brother The Cloud”

MILANO (ITALPRESS) – Eddie Vedder pubblica oggi il nuovo singolo "Brother The Cloud", disponibile su tutte le piattaforme e in radio. Il brano anticipa l'arrivo del suo attesissimo nuovo album, "Earthling", che uscirà il prossimo 11 febbraio (Seattle Surf/Republic Records), di cui è disponibile il preorder nei formati CD e LP e il presave. "Earthling", prodotto dal produttore vincitore del Grammy Award® Andrew Watt, è il primo album di Vedder dopo "Ukulele Songs" del 2011 e a cui seguirà il suo primo tour da solista in oltre un decennio. "Brother the Cloud" è l'ultimo singolo estratto dal nuovo album e si unisce a brani precedentemente pubblicati: "Long Way", che Variety ha descritto così "la stridente "Long Way" guidata dalla chitarra vede Vedder che racconta la storia di un uomo perseguitato da un amore perduto", e "The Haves", che Stereogum ha commentato come "una ballata del cuore indagatore sulla connessione personale, che affronta il crescente divario tra ricchi e poveri". (ITALPRESS). mgg/com 14-Gen-22 17:16