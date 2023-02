Editoria, nuova veste grafica per “Gattopardo” oggi in edicola

PALERMO (ITALPRESS) – Una veste grafica tutta nuova, essenziale ed elegante. E nuove rubriche, nuovi contenuti, nuovi contributi. Gattopardo, il magazine dedicato alla Sicilia che cresce, si ripresenta ai lettori del tutto rinnovato. Da oggi sarà in edicola, in abbinamento facoltativo con il Giornale di Sicilia e la Gazzetta del Sud. Gattopardo è il magazine che racconta la Sicilia della bellezza, dell’impegno, dell’eccellenza, e che ha tra le sue firme, tra gli altri, gli scrittori Roberto Alajmo e Santo Piazzese, gli esperti di paesaggio Giuseppe Barbera e Paolo Inglese, il semiologo Gianfranco Marrone, l’urbanista Maurizio Carta, il giurista Bartolomeo Romano, lo storico Salvatore Savoia, l’ambasciatore di gestualità siciliana nel mondo Luca Vullo, il filosofo Augusto Cavadi, il semiotico della gastronomia Francesco Mangiapane, l’accademico di Scienze del Turismo, Antonio Purpura, l’antropologa Orietta Sorgi. Protagonista della nuova copertina è il presidente dell’Autorità portuale di Palermo, Pasqualino Monti, che mostra per la prima volta il sorprendente nuovo volto del waterfront del capoluogo siciliano che, dopo l’abbattimento di 500 mila metri quadrati di cemento, entro l’estate si trasformerà in una marina bay con negozi, ristoranti, auditorium e piazze verdi all’ombra dell’area archeologica del Castello a mare, mentre grandi gruppi internazionali hanno concluso operazioni milionarie per comprare immobili sui nuovi assi di sviluppo turistico della città. Un’operazione paragonabile a quel che ha fatto Barcellona in Spagna con il suo mare. E poi itinerari inediti di una Sicilia tutta da scoprire, luoghi da favola nascosti nel cuore dell’Isola, antiche residenze che si svelano come mai prima d’ora e tradizioni che ritornano, come il Carnevale, festa di rigenerazione che riscopre le sue antiche origini. La presentazione allo Steri – sede istituzionale dell’Università di Palermo – alla presenza del rettore Massimo Midiri; dell’editore Lino Morgante; di Marco Romano, direttore responsabile di Giornale di Sicilia, Tgs Rgs e gds.it; del direttore di Gattopardo, Laura Anello; presenti le massime autorità civili e militari della città: il prefetto Maria Teresa Cucinotta, il questore Leopoldo Laricchia, il sindaco Roberto Lagalla, i generali dei carabinieri Giuseppe De Liso e Rosario Castello, il generale della guardia di finanza Domenico Napolitano, il colonnello dell’Esercito Carlo Uberto Massimo, il presidente del Tribunale, Antonio Balsamo.(ITALPRESS).

Photo Credits: Ufficio Stampa Gattopardo