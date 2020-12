Effetto lockdown sulle strade, incidenti stradali in calo

ROMA (ITALPRESS) – Diminuisce in maniera significativa (doppia cifra), la mortalità stradale in Italia. Le stime Aci-Istat relative ai primi nove mesi del 2020, evidenziano un calo rispetto allo stesso periodo del 2019 di incidenti con lesioni (-29,5%), vittime (-26,3%) e feriti (-32%). Dal 1° gennaio al 30 settembre scorso 90.821 incidenti hanno causato 1.788 morti e 123.061 feriti. Il drastico calo della mortalità rilevata nel periodo di riferimento, però, non ci consente di raggiungere l'obiettivo europeo di riduzione del 50% delle vittime della strada entro il 2020. Nei primi nove mesi di quest'anno, infatti, il numero dei morti è calato del 43,1% rispetto al 2010 e del 66,4% rispetto al 2001. Ma il miglioramento del fenomeno dell'incidentalità stradale – osservano Aci e Istat – non è la diretta conseguenza di comportamenti virtuosi o legata al miglioramento della sicurezza stradale. Il contributo maggiore, che ha influito in maniera determinante, è stato il periodo del lockdown imposto dai decreti governativi per contenere la diffusione del contagio da Covid-19. La riduzione dei sinistri è, soprattutto, il risultato del blocco quasi totale della circolazione dal mese di marzo e fino a maggio scorso. Nel periodo gennaio – settembre 2020 le percorrenze medie sulle strade extraurbane principali sono calate del 23%, mentre le nuove iscrizioni di auto del 33%. Diminuzioni più sensibili sono state registrate nei primi sei mesi dell'anno ed in particolare ad aprile, in pieno lockdown. (ITALPRESS). ads/com 16-Dic-20 11:50