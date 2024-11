Eicma 2024, al via edizione che celebra 110 anni dell’evento fieristico

MILANO (ITALPRESS) – EICMA compie 110 anni. Dalla prima edizione svoltasi al Kursaal Diana di Porta Venezia a Milano con meno di quaranta stand ed espositori da sei nazioni, fino a quella che ha aperto stamane a Rho Fiera Milano, la numero 81, con oltre 770 espositori provenienti da 45 Paesi differenti e ben 2163 marchi rappresentati. L'Edizione 2024 dell'Esposizione internazionale delle due ruote celebra un cammino di oltre un secolo – traguardo unico al mondo nel panorama degli eventi fieristici – con numeri record e con un claim, "EICMA, lasciamo il segno da 110 anni", che rappresenta una netta dichiarazione d'intenti. Gli oltre 330mila i metri quadri e i 10 padiglioni occupati quest'anno fanno infatti da palcoscenico alle centinaia di anteprime mondiali e alle novità del settore che già da questa mattina, nella prima giornata riservata alla stampa, l'industria di riferimento sta portando in scena: il presente e il futuro delle mobilità su due ruote. Grandi e importanti i ritorni tra le Case produttrici, che rendono l'offerta espositiva di questa Edizione pressoché completa; consistente anche la quota di imprese che arrivano per la prima volta in EICMA, ben il 26%. Ricchissima la presenza di espositori esteri provenienti da tutti i continenti, mentre un terzo degli espositori complessivi batte invece bandiera italiana. Nel pomeriggio si è svolto l'evento inaugurale e il taglio del nastro con le autorità, a cui hanno partecipato, tra gli altri, Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia, Giuseppe Sala, Sindaco Comune di Milano, Matteo Zoppas, Presidente di ICE, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Pietro Meda, Presidente di EICMA Spa e Paolo Magri, Amministratore Delegato EICMA Spa. "Celebriamo guardando sempre al futuro – ha detto Meda -. I 110 anni sono il frutto di un grande lavoro e di una visione che deve proseguire". "Eicma è ricresciuta soprattutto dopo il Covid, da 4 padiglioni del 2021 siamo a 10 padiglioni oggi – ha sottolineato Magri-. Siamo molto soddisfatti di un'edizione che credo sarà un record in tutti i sensi". -foto f12 Italpress- (ITALPRESS). mgg/com 05-Nov-24 18:47