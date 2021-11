Elezioni comunali 2022: Simona Vicari si candida sindaco a Cefalù

“Sarò candidata a sindaco di Cefalù”. Ad annunciarlo con un video sul suo profilo Facebook è Simona Vicari, già sindaco della cittadina normanna in provincia di Palermo per 10 anni, dal 1997 al 2007. “Sono pronta – dice – a mettere a vostra disposizione la mia competenza e la mia storia, con lo sguardo rivolto al presente e al futuro. Cefalù non può più aspettare, tutti insieme dobbiamo scendere in campo per un radicale cambiamento, perché siamo tutti Cefalù”.

Spunta così il primo nome per le prossime elezioni amministrative di Cefalù, dove si andrà al voto nel maggio del 2022. Simona Vicari, due volte sottosegretaria, prima allo Sviluppo economico e poi alle Infrastrutture, ha lanciato la sua candidatura ed immediatamente ha avuto effetto sul presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè. “Appresa l’intenzione di Simona Vicari di candidarsi alle prossime amministrative di Cefalù – commenta il numero uno di Forza Italia in Sicilia – sarei felice se il suo nome fosse condiviso da tutta la coalizione. E’ un’ottima candidatura. Nei prossimi giorni ci incontreremo con gli alleati. Noi ci siamo”.