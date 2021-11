Elezioni comunali a Palermo: rinviato il vertice di centrodestra

Salta la riunione di coalizione del centrodestra a Palermo, programmata per venerdì pomeriggio a Palazzo dei Normanni, per discutere delle elezioni comunali del 2022. Dopo un giro di consultazioni, i segretari provinciali degli otto partiti hanno concordato di rinviare.

La riunione dovrebbe svolgersi lunedì prossimo, ma non a Palazzo dei Normanni, come era stato anticipato dal deputato regionale Vincenzo Figuccia, promotore del vertice, in un primo momento. Alcuni esponenti della coalizione non ritengono che sia la sede giusta sia per non dare spazio a eventuali polemiche essendo un luogo istituzionale sia perché intendono incentrare la discussione partendo dalle segreterie provinciali, almeno in questa prima fase. Probabile che l’incontro si faccia nella sede della Lega (i colloqui sono in corso) in via Garzilli, anche per dare un segnale al coordinatore del Carroccio, Vincenzo Figuccia, da cui è partita l’iniziativa di accelerare il confronto.