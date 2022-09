Elezioni, Conte “Da Letta grave errore politico”

MILANO (ITALPRESS) – "Non è da imputare a noi la scelta di correre da soli, anche se noi ne siamo orgogliosi, ma la decisione è stata presa prima da Letta. Con un calcolo meramente elettoralistico, e forse basato su sondaggi sbagliati, ha pensato che prima con Calenda, Gelmini, Carfagna, e poi con Di Maio, ecc… avrebbe costruito un grande 'rassemblement', che per me è in realtà un cartello elettorale in cui c'è tutto e il contrario di tutto, è un'ammucchiata vera e propria. Pensando che noi non fossimo funzionali, o peggio ancora dandoci per spacciati, e, quindi, volendo emarginarci per prendere i nostri voti, Letta ha fatto un calcolo sbagliato, ha commesso un grave errore politico". Lo ha detto Giuseppe Conte, leader del Movimento Cinque Stelle, intervistato oggi da CorriereTv. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). xb5/sat/red 06-Set-22 15:29