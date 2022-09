Elezioni, Di Maio “Impegno Civico può essere determinante”

ROMA (ITALPRESS) – "Il tema fondamentale è che dalla politica estera adesso dipende anche il costo dell'energia elettrica. Il vero tema è che nell'ultimo anno, anzi negli ultimi due, prima con la pandemia, poi con l'invasione russa dell'Ucraina, il prezzo del gas e dell'energia è salito a causa della guerra. Questo fa sì che quando si deve trovare una soluzione per i cittadini 99 volte su 100 bisogna intervenire ai tavoli europei, ai tavoli internazionali". Lo ha detto Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica "Primo Piano – Verso il voto" dell'agenzia Italpress. "La prima cosa che dobbiamo fare è intervenire sul tetto massimo al prezzo del gas", ha aggiunto. "Mentre otteniamo questo – ha evidenziato – serve un decreto a livello nazionale che dobbiamo fare come governo, che chiamiamo decreto Taglia bollette e che proponiamo come Impegno Civico". Di Maio ha quindi presentato la proposta del suo partito: "L'80% delle bollette da qui a dicembre per le imprese e per le famiglie che rischiano la povertà energetica – ha spiegato – le paga lo Stato. Intanto otteniamo il tetto massimo al prezzo del gas e non ci sarà bisogno di un altro decreto. Costa 13 miliardi. A fronte di 370 mila posti di lavoro che rischiamo di perdere, 100 mila imprese a rischio chiusura, 13 miliardi non sono nulla", ha aggiunto. Un impegno resta necessario anche per i giovani che "saranno le prime vittime di questa crisi, se non interveniamo", ha spiegato. "C'è una generazione di under 40 – ha evidenziato – che ha pagato la crisi delle torri gemelle, quella del 2008, la crisi della pandemia e adesso quella della guerra in Ucraina. È una generazione che va aiutata". Tra gli interventi da realizzare, anche quello sul reddito di cittadinanza, che per il leader di Impegno Civico non va abolito ma migliorato. "Il reddito di cittadinanza – ha affermato – in questo momento è sotto attacco: Giorgia Meloni e il centrodestra vogliono abolirlo. Io credo – ha continuato Di Maio – che sia sbagliato abolire il reddito di cittadinanza. Ho scritto io quella legge e va migliorata però che si voglia abolire per i disabili, per le persone che prendono la pensione e per la parte più debole del Paese è sbagliato. Anche coloro che sono abili al lavoro – ha proseguito – purtroppo sono vittime dei centri per l'impiego che non funzionano in Italia. Io dico: lasciamo stare i centri per l'impiego e mettiamo in contatto direttamente le imprese e i percettori del reddito. Le imprese fanno una proposta ai percettori – ha spiegato – e se quelli fanno i furbi togliamo il reddito su segnalazione dell'impresa. Dire che si vuole abolire il reddito di cittadinanza in un momento in cui stiamo andando verso una crisi energetica ed economica e un autunno caldissimo – ha aggiunto – è anche pericoloso per la pace sociale del nostro paese". "Noi siamo nella coalizione progressista – ha ricordato il ministro -. È un grave errore considerare Meloni e destra già vincenti. C'è il 40% delle persone che ancora non ha scelto per chi votare. Possiamo ancora ribaltare il risultato se ci crediamo come squadra. I sondaggi sono fatti per essere smentiti. Oggi è molto importante crederci. Io ci credo tanto e credo che Impegno Civico potrà avere un risultato di tutto rispetto: fino al 6%. Sembra poco – ha concluso – ma sarà determinante per la vittoria della coalizione". – foto Italpress – (ITALPRESS). xa5/sat/red 07-Set-22 14:08