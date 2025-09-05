Elezioni Enpaf, Maurizio Pace (Ordine Farmacisti Agrigento) candidato alla presidenza

ROMA (ITALPRESS) – In vista delle imminenti votazioni dell’Ente di Previdenza e Assistenza dei Farmacisti (ENPAF) sono stati ufficializzati i nomi della lista guidata da Maurizio Pace, Segretario FOFI e Presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Agrigento. Nella consapevolezza che il nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà impegnarsi ad affrontare un percorso che generi progressivamente condizioni di equità contributiva, nella lista sono stati inseriti esponenti di tutte le componenti professionali, cercando di equilibrare anche le rappresentanze territoriali. Oltre a Maurizio Pace in rappresentanza della Sicilia, nella lista sono presenti, per la componente dei titolari, Eugenio Leopardi per il Lazio, Rachele Aspesi per la Lombardia e Vincenzo Danilo Lozupone per la Puglia, invece, per la componente dei non titolari, Paolo Savigni per la Toscana, Vincenzo Santagada per la Campania, Luciano Diomedi per le Marche e Daniela Cremona per l’Emilia-Romagna.

Per il Collegio sindacale si propongono Alessandro Somacal, Domenico Di Tolla, Silvio di Giuseppe e Giulio Mignani. Il nuovo Consiglio di amministrazione avvierà percorsi di ascolto di tutte le rappresentanze professionali al fine di realizzare un processo di riforma condiviso che affronti, in via prioritaria, le seguenti tematiche: revisione del sistema di contribuzione fissa in favore di una maggiore proporzionalità al reddito, riesame dell’istituto della doppia contribuzione per i farmacisti dipendenti, rivalutazione del sistema di contribuzione a fondo perduto, maggiore elasticità delle prestazioni previdenziali e ridefinizione degli importi pensionistici e ripensamento del sistema delle riduzioni contributive.

“Si apre una stagione di rinnovamento che vuole caratterizzarsi per un’attenta capacità di ascolto delle istanze dei colleghi in grado di dare risposte ad esigenze assistenziali e previdenziali maggiormente rispondenti ai tempi attuali”, afferma Maurizio Pace, candidato alla presidenza dell’ENPAF. “Assicuro l’impegno mio e dei Colleghi in lista a profondere le nostre energie per la compiuta realizzazione di un processo di riforma che renda saldo quel necessario patto di fiducia tra le generazioni dei farmacisti presenti e future, assicurando l’equilibrio sociale e la stabilità economica dell’Ente. Un ringraziamento particolare al Presidente Emilio Croce e ai Colleghi del Consiglio di amministrazione uscente per la gestione oculata, prudente e rigorosa che trova documentato riscontro nei dati contabili riportati negli ultimi bilanci e che consegna una Cassa in equilibrio e pronta alle sfide future. La nuova squadra farà certamente tesoro delle competenze del Presidente Croce, che saprà mettere a disposizione di tutta la categoria professionale il bagaglio di esperienze maturate negli anni”.

“Ritengo che la soluzione di condividere tutti insieme un percorso di reale cambiamento del nostro Ente previdenziale sia stata la scelta migliore. Sarà mio impegno quello di affiancare il Presidente Pace nella sua attività di gestione dell’Ente e di ascolto dei colleghi per prendere le opportune decisioni” afferma Eugenio Leopardi candidato alla vicepresidenza dell’ENPAF.

