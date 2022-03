Elezioni Palermo: Carlo Calenda lancia Fabrizio Ferrandelli sindaco

Fabrizio Ferrandelli è il candidato a sindaco di Palermo della coalizione formata da +Europa e Azione. Lo ha annunciato, in mattinata, durante una conferenza stampa nel capoluogo siciliano, Carlo Calenda, leader di Azione. “E’ indegno che una città dell’importanza di Palermo a due mesi dalle elezioni non abbia un candidato in campo – ha detto Calenda – Ferrandelli è in campo, con una candidatura sostenuta da un programma serio e corposo”. “Per me è ancora una passione” ha commentato, all’Adnkronos, Ferrandelli che già due volte ha tentato la corsa alla poltrona di primo cittadino di Palermo.

“Se c’è un dato che è acclarato – ha aggiunto Calenda – è che la destra e la sinistra hanno fallito nella gestione di questa città, nel passato e in tempi più recenti. E aggiungo: la destra ha fallito nella gestione di questa regione, con situazioni surreali come la difficoltà di presentare progetti per il Pnrr. Credo che a Leoluca Orlando – ha proseguito – vada riconosciuto il merito storico di aver rilanciato un’immagine di Palermo che non fosse più legata alla criminalità. Però esistono i cicli politici e l’ultima amministrazione è stata disastrosa”.

“Cuffaro, Miccichè e compagnia, non sono quelli a cui ci rivolgiamo. Siamo aperti alle liste civiche e a quei movimenti politici che si riconoscono nei valori liberali e dell’europeismo. Per intenderci, non è aperta a FdI e non è aperta al M5S”, ha sottolineato Calenda rispondendo alle domande dei giornalisti sui possibili alleati nella corsa al Comune. “Voi avete avuto molte sciagure amministrative ma non avete avuto il M5S, come è accaduto a Roma con la Raggi. Agli amici del Pd dico abbandonate l’abbraccio ai 5stelle e venite con noi. Lo dico anche all’area moderata di centrodestra. Sono convinto che della città di Palermo non frega nulla e la utilizzino per la partita elettorale alla Regione”, ha detto.

“Non so cosa voglia fare Italia Viva, Davide Faraone si è candidato a Palermo, auguri – ha aggiunto Calenda -. Penso che la linea politica sia inintelligibile a parte dire che Renzi sia il salvatore della patria e dell’universo. In Italia Iv si alleerà a volte con il M5s altre con Forza Italia, auguri”.