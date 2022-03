Elezioni Palermo, Cascio: “Pronti ad ufficializzare sabato mia candidatura”

Per il via libera definitivo alla candidatura di Francesco Cascio si aspetta la riflessione finale con i vertici nazionali del partito. Venerdì prossimo tornerà a Palermo la senatrice di Forza Licia Ronzulli, vicepresidente del partito, per una riunione con i dirigenti siciliani. “Se l’incontro andrà bene noi siamo pronti per convocare sabato stesso una conferenza stampa per rendere ufficiale la mia candidatura a sindaco di Palermo”, spiega a LaPresse Francesco Cascio.

La candidatura a sindaco di Palermo Francesco Cascio non può ancora darla per certa perché “in campo ci sono altri nomi”, ma la considera “un auspicio” come l’unica del centrodestra ed espressione del progetto ‘Prima l’Italia’ lanciato ieri dal leader della Lega Matteo Salvini. “Al momento quello che c’è sulla scena è un accordo tra Forza Italia, Lega, Udc, Cantiere popolare, Democrazia Cristiana e Autonomisti – dice all’Adnkronos – Un campo largo nel quale non è previsto solo FdI ma non perché i segretari lo abbiano escluso ma perché il partito della Meloni ha una candidatura in campo che è quella di Carolina Varchi”.

In Sicilia, sottolinea, “si sta ragionando per arrivare a un centrodestra allargato che qui è un destra-centro dato che la parte moderata della coalizione, compresa la Lega, è predominante anche dal punto di vista elettorale”.

“Nessuno di noi vuole rompere – aggiunge Francesco Cascio – e tutti vogliamo mantenere salda la comunità politica che governa tante regioni e tanti comuni e che certamente, se unita, governerà anche Palermo, Messina e la Sicilia”. Per l’ex presidente dell’Ars, il progetto di Salvini “può sicuramente funzionare sin da subito. Palermo e Messina – dice – saranno il primo banco di prova di questa alleanza”. E se Roberto Lagalla decidesse di restare in campo per Palermo anche senza l’appoggio dei centristi? “Mi dispiace se perderemo un compagno di squadra, un compagno della nostra comunità politica – conclude Francesco Cascio – Faremo di tutto per evitare che ciò accada”.

Ha certezze il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè che in mattinata ai giornalisti a palazzo dei Normanni ha detto: “Francesco Cascio è il nostro candidato a sindaco di Palermo, lo ufficializzeremo nei prossimi giorni”.