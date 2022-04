Elezioni Palermo, Cordaro: “Scelgo Lagalla e con Musumeci alle regionali”

“Il Centro e la Destra si sono uniti in un concreto progetto di governo per la città di Palermo che vede in Roberto Lagalla il candidato più autorevole e credibile. Con Lagalla ci unisce una comunione d’intenti sin da quando ci siamo candidati nella stessa lista alle elezioni regionali, comunione che si è consolidata, seduti fianco a fianco, nella giunta di governo e che certamente ci vedrà spendere insieme per il successo di questa competizione elettorale. La mia scelta non è contro qualcuno, soprattutto se gli uomini in campo sono due amici ed ottimi politici come Ciccio Cascio e Totò Lentini, ma per chi come me, da sempre, ha camminato sul solco tracciato dai padri del cattolicesimo democratico, scegliere convintamente il candidato Sindaco Lagalla è il percorso più naturale verso l’unità del centro e dei valori che esso esprime”. Così l’assessore della Regione Siciliana Toto Cordaro si schiera sulle prossime amministrative di Palermo.

“Agli amici che hanno fatto in questi giorni scelte differenti lancio un appello all’unità, invitandoli ad aderire ad una aggregazione coerente e vincente – aggiunge Toto Cordaro – – In ogni caso, auspico di ritrovarli tra pochi mesi a sostegno del presidente della Regione Nello Musumeci al quale, sin d’ora, confermo l’appoggio mio personale e della comunità che rappresento”.