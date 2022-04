Elezioni Palermo: domenica Cascio presenta candidatura, oggi l’assoluzione

Domenica, alle 10.30, alle Terrazze dell’Antico stabilimento balneare di Mondello si terrà la conferenza stampa di presentazione del candidato a sindaco di Palermo Francesco Cascio appoggiato oggi da Forza Italia e Lega-Prima l’Italia.

Ma oggi il giudice monocratico Fabrizio Lo Forte ha assolto con la formula perché il fatto non sussiste l’ex presidente dell’Ars Francesco Cascio dall’accusa di corruzione elettorale. Assolti anche tutti i coimputati: il senatore Marcello Gualdani, l’ex consigliere della quarta circoscrizione Luigi Mazzagreco, Salvatore Ficarotta, Luciano Virzì, Pietro Lo Casto e Filippo Fazzone. La vicenda processuale nasce 10 anni fa da un’inchiesta sullo spaccio di droga nel rione palermitano Villaggio Santa Rosalia.

Secondo l’accusa, Francesco Cascio avrebbe promesso pacchi di pasta, forme di formaggio e lavoro per gli “attacchini” impiegati nella campagna elettorale per le regionali del 2012 in cambio di voti. La Procura di Palermo aveva chiesto l’archiviazione dell’inchiesta ma la Procura generale decise di avocarla e chiese la condanna di Cascio a 2 anni. Il caso emerse da alcune intercettazioni effettuate in un’indagine sullo spaccio di droga che coinvolse alcuni “attacchini” che, nelle elezioni regionali del 2012, avevano lavorato anche per Cascio. Nelle conversazioni si parlava di derrate alimentari fatte avere a una onlus che avrebbe dovuto distribuirle a cittadini in cambio di voti.

“Non ho mai nemmeno pensato di fare una cosa simile – ha replicato Cascio sentito dai pm – In quella zona ho preso parecchi voti, come in tutti gli altri quartieri della città”.

“Abbiamo sempre avuto e continuiamo ad avere grande fiducia nella giustizia e questa ennesima assoluzione ci ripaga delle tante amarezze che abbiamo subito e dalle tante accuse infondate che, in questi anni, si sono abbattute sull’onorevole Cascio. Questo è quello che, in questo momento, ci sentiamo di dovere dire”. Lo dicono, commentando l’assoluzione dell’ex deputato regionale Francesco Cascio, accusato di corruzione elettorale, gli avvocati Enrico Sanseverino, Vincenzino Giacona Venuti e Roberto Mangano. “Siamo soddisfatti dell’attenzione e dello scrupolo mostrato dal Tribunale che, pur in presenza di una causa di estinzione del reato per il decorso del tempo, ha ritenuto di entrare nel merito dell’accusa, dimostrandone l’assoluta infondatezza – aggiungono i legali – Quello che rammarica sono i tempi della giustizia: dieci anni perché venga affermata l’innocenza non e’ da Paese civile. In questi dieci anni a Cascio erano state mosse pure altre accuse, poi dimostratesi anch’esse infondate. Un’altra gogna mediatica”, concludono.

“La notizia dell’assoluzione di Francesco Cascio per lui e la sua famiglia vale quanto cento elezioni. Adesso possiamo metterci al lavoro con animo piu’ sereno per la sua elezione a sindaco di Palermo”. Lo dice in una nota, il coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Micciché.