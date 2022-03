Elezioni Palermo: Franco Miceli gradito anche al segretario Pd Barbagallo

Prende sempre più quota nel centrosinistra la candidatura del presidente nazionale dell’Ordine degli architetti Franco Miceli a Palermo. “E’ un ottimo nome per Palermo, la prossima settimana lo incontreremo al Nazareno”, dice il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo al termine di una riunione con i vertici nazionali del partito. Franco Miceli ha già ottenuto il gradimento del leader del M5s, Giuseppe Conte, e piace anche alla Sinistra ecologista.

“In vista delle prossime elezioni amministrative di Palermo, il Partito Democratico – aggiunge Barbagallo, a margine di una riunione con i vertici nazionali del Pd – è impegnato per consolidare il rapporto con il M5s e le forze della sinistra ecologista. Com’è evidente, inoltre, siamo impegnati a verificare le condizioni per l’allargamento del progetto alle forze civiche, riformiste e popolari, nonché ai mondi vitali, all’associazionismo e alla voce delle periferie che, tradizionalmente, hanno avuto un peso non indifferente nella costruzione della proposta politica in città. Questo percorso – prosegue Barbagallo – verrà fatto con la massima condivisione, con la segreteria nazionale, a partire dall’assemblea provinciale del partito che si terrà il 14 marzo”.