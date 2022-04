Elezioni Palermo, La Russa (FdI): “Attendiamo disponibilità, se no decideremo”

“Stiamo aspettando di verificare se c’è una disponibilità. Altrimenti a breve prenderemo una decisione”. Lo dice il senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa interpellato dall’ANSA sulle elezioni comunali del 12 giugno a Palermo su cui FdI chiede di discutere, adesso e in contemporanea, sia la candidatura per il sindaco sia quella per il governatore siciliano che si dovrebbe votare in autunno. Al momento, il partito di Giorgia Meloni spinge per un mandato bis di Nello Musumeci, attuale presidente della Regione, mentre a Palermo e’ in corsa con Carolina Varchi che sfiderebbe anche il ticket proposto da Forza Italia e Lega con Francesco Cascio e Alberto Samonà.

“La nostra speranza è che si rendano conto che non si può discutere separatamente di elezioni che avvengono a breve nello stesso territorio. Noi vogliamo che se ne parli adesso”, ha ribadito La Russa. Infine, non risulterebbe nessun contatto tra FdI e Silvio Berlusconi che nei giorni scorsi la leader di FdI aveva chiamato in causa per sciogliere il rebus delle candidature.