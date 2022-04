Elezioni Palermo, Lagalla: “Benvenuto nel mio progetto a Faraone”

“A Davide Faraone e a tutti i palermitani e le palermitane che lo sostengono do il benvenuto in questo progetto di cambiamento. Giorno dopo giorno raccolgo parole di supporto e incoraggiamento. È la testimonianza diretta che la strada che stiamo percorrendo va nella giusta direzione. Il nostro è un progetto che mette al primo posto i bisogni della città. È nostro dovere esprimere le migliori competenze per far rinascere Palermo”. Lo dice in un post nel suo profilo Facebook Roberto Lagalla, ex assessore regionale all’Istruzione e candidato sindaco di Palermo, sostenuto dall’Udc, commentando la scelta di Davide Faraone di Italia Viva di ritirarsi dalla corsa a sindaco.

Faraone, ieri, nell’annunciare il suo ritiro, ha detto di voler sostenere il candidato Lagalla nella sua corsa a primo cittadino del capoluogo siciliano. “Continuerò a dare il massimo del mio impegno per questa città che amo più di me stesso – ha scritto in una nota Davide Faraone -, darò una mano a Roberto, in prima linea, nei modi e nelle forme che meglio spiegherò in una conferenza stampa che terremo insieme nei prossimi giorni”.