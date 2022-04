Elezioni Palermo, Lentini: “Avanti su mia candidatura, indietro non si torna”

“Andiamo avanti e non ci fermiamo, indietro non si torna, il progetto per la mia candidatura prosegue, mentre gli altri ancora devono decidere sul da farsi, noi abbiamo le idee chiare”. Così Totò Lentini, candidato a sindaco di Palermo e capogruppo all’Ars di Popolari e Autonomisti.

Totò Lentini, candidato sindaco autonomista, parla il giorno dopo la riunione avvenuta a Roma, alla quale non ha preso parte Fratelli d’Italia e nella quale non si è giunti ad un candidato sindaco del centrodestra unitario per il capoluogo siciliano.

Per stasera è prevista una cena di autofinanziamento per la candidatura di Totò Lentini in programma a Villa De Cordova, a Palermo, con 200 tra professionisti, imprenditori e sostenitori tra gli ospiti. Saranno presenti Raffaele Lombardo e Roberto Di Mauro.