Elezioni Palermo, Lentini: “Città trattata come merce di scambio, vado avanti”

“Palermo trattata come mera merce di scambio nel gioco scabroso e stucchevole delle poltrone. Non è mia abitudine guardare in casa d’altri, ma se ciò comporta un danno alla mia amata città, non posso restare in silenzio”. Lo dice Totò Lentini, capogruppo Popolari e Autonomisti all’Ars e candidato a sindaco di Palermo.

“Una città ormai da anni in sofferenza, trattata come se non avesse un’anima, senza considerazione alcuna – sottolinea Totò Lentini -. Da grande appassionato della mia città non la cederò come si vende un oggetto senza valore e lotterò per il suo bene e la sua rivalsa fino alla fine della campagna elettorale, pertanto ribadisco se non fosse stato e se non è chiaro, ancora una volta, la mia volontà ad andare avanti e a non sottrarmi alla competizione che mi vede in corsa come sindaco di Palermo”, conclude Lentini.