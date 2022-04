Elezioni Palermo: mercoledì a Roma vertice centrodestra per sintesi su sindaco

Mancano 68 giorni al voto del 12 giugno e per trovare un accordo sul nome del candidato alla carica di sindaco di Palermo mercoledì prossimo, a Roma, è in programma il vertice del centrodestra. Lo si apprende da fonti della coalizione. All’incontro ci sarà anche il leader della Lega Matteo Salvini, ma non ci dovrebbe essere Fratelli d’Italia.

La coalizione vede per il momento in campo cinque nomi: Roberto Lagalla per l’Udc, Carolina Varchi per FdI, Francesco Scoma per Prima l’Italia, Totò Lentini per gli autonomisti di Raffaele Lombardo e Francesco Cascio per Forza Italia. Proprio quest’ultimo potrebbe essere il candidato su cui gli alleati del centrodestra potrebbero convergere. Cascio era pronto a ufficializzare la sua candidatura ma ora è in stand by. C’è chi sostiene che proprio sul nome di Cascio si potrebbe trovare quella sintesi per evitare di andare in ordine sparso in una sorta di primarie al primo turno elettorale. Ma ancora nulla è detto.

Apertura ufficiale della campagna elettorale per Totò Lentini, candidato autonomista a sindaco di Palermo, con una convention in programma giovedì 14 aprile, alle 17, al Multisala Politeama, nel corso della quale sarà presentata la candidatura alla città sostenuta dalle liste “Alleanza per Palermo” e “Palermo città europea”. Totò Lentini inaugurerà il suo comitato elettorale domani pomeriggio, alle 17,30, in piazza Don Sturzo.