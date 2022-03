Elezioni Palermo, Minardo (Lega): “Sosteniamo Francesco Scoma con fermezza”

“Tutti i nomi proposti dai partiti come candidati a sindaco di Palermo sono seri, forti, autorevoli e vincenti ed il centrodestra non è affatto diviso, tanto è vero che noi come Lega fino a ieri non avevamo presentato la nostra proposta di Francesco Scoma, persona seria e di grande esperienza che sosterremo con fermezza perché convinti che sarà la giusta soluzione per Palermo. Il mio obiettivo è fare sintesi”. Lo dice Nino Minardo, segretario regionale della Lega, che interviene sul proliferare di candidati, anche nel centrodestra, a sindaco del capoluogo siciliano.

“Per stare insieme – sottolinea – tutti dobbiamo fare un passo indietro per farne due avanti e sono dell’idea che bisogna stare tutti assieme con la coalizione di centrodestra che deve rimanere compatta. Andando da soli si rischia di perdere e io non voglio perdere. Sono dell’idea – aggiunge – che bisogna scegliere i migliori tenendo conto dell’equilibrio interno alla coalizione. Questi sono argomenti da addetti ai lavori e ai cittadini forse queste chiacchiere interessano poco piuttosto la politica si occupi di offrire soluzioni rapide sulle questioni irrisolte come rifiuti, infrastrutture, efficienza dei servizi, sostegno e rilancio del turismo. Per il resto sono convinto che troveremo le soluzioni”, conclude.

La candidatura a sindaco di Palermo da parte della Lega mi onora e mi responsabilizza ancora di più nel percorso di servizio ai cittadini iniziato tanti anni fa e che negli ultimi due anni si è incentrato per impedire alla sinistra di continuare a mortificare i palermitani. Ringrazio il segretario regionale Nino Minardo e tutti gli altri colleghi della Lega che sostenendo con convinzione la mia candidatura offrono alla città e a tutto il centrodestra un progetto concreto per far ripartire Palermo”. Lo dice Francesco Scoma, deputato della Lega e candidato a sindaco di Palermo. “Mi auguro – aggiunge – che le validissime e diverse proposte avanzate dagli altri partiti del centrodestra possano trovare rapidamente una sintesi per permettere al centrodestra di vincere e dare soluzioni ai tanti problemi irrisolti di questa città”.