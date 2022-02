Elezioni Palermo, Sinistra ecologista: “No a campo largo, snatura coalizione”

“Sinistra civica ecologista ha più volte chiarito che il perimetro della coalizione per le prossime elezioni comunali di Palermo dovrà essere quello rappresentato dalle forze che hanno occupato Sala delle Lapidi e votato il piano di riequilibrio”. Lo si legge in una nota.

“Il cosiddetto ‘campo largo’ avrebbe il solo effetto di snaturare la coalizione, sarebbe una innaturale sommatoria e non la migliore sintesi delle forze politiche e civiche progressiste cittadine – prosegue ancora la nota -. Il programma va condiviso con un tavolo permanente della coalizione, incaricato di una elaborazione capace di guardare al futuro della città. Stesso metodo andrà utilizzato per definire le modalità di scelta del candidato sindaco”.

Secondo Sinistra civica ecologista, infatti, “non sono utili a nessuno fughe in avanti, come notizie di stampa fanno temere. Fino ad oggi non abbiamo mai discusso di candidature – conclude la nota -. Quando sarà all’ordine del giorno Sinistra civica ecologista avanzerà una rosa di nomi da candidare a sindaco di Palermo in grado di rappresentare tutta la coalizione”.